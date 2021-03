Die Schulen in Deutschland sollen nach dem Willen der Fachminister so lange wie möglich offengehalten werden.

Dabei müssten Lehrkräfte im Präsenzunterricht zugleich Vorrang beim Impfen erhalten, heißt es in einem Beschluss der Kultusministerkonferenz. Im Vergleich zu allen anderen Lebensbereichen sollten Schulen am längsten geöffnet bleiben.



Brandenburgs Ressortchefin und KMK-Präsidentin, Ernst, sagte, für Kinder und Jugendlichen sei der Schulbesuch von entscheidender Bedeutung für ihre weitere Bildungsbiografie. Viele litten unter der Pandemiesituation. Damit die Folgen nicht dauerhaft ihr Leben begleiteten, liege die Priorität der Kultusministerinnen und Kultusminister darauf, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten, führte die SPD-Politikerin aus.

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt.



