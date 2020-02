Die renommierte Kunstmesse Art Basel Hongkong wird wegen des Coronavirus-Ausbruchs in diesem Jahr abgesagt.

Die Organisatoren teilten mit Blick auf die Erkrankten mit, ihre Gedanken seien bei allen, die auf der Welt betroffen seien. Sie hielten weiter an Hongkong als Ausrichtungsort der Messe fest. Die nächste Art Basel werde dort allerdings nicht wie geplant stattfinden.



Die Kunstmesse gilt als eine der wichtigsten ihrer Art in Asien. Im vergangenen Jahr zog sie mehr als 80.000 Interessierte an. In diesem Jahr hätte sie vom 19. bis 21. März stattfinden sollen.



Wegen des Virusausbruchs sind bereits eine Reihe von Events in den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Sport in China, Hongkong und andernorts in Asien verschoben oder gleich abgesagt worden.