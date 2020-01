Angesichts steigender Infektionszahlen werden weltweit weitere Maßnahmen gegen das neuartige Coronavirus ergriffen.

Die chinesische Regierung kündigte an, Bürger der Provinz Hubei, die sich derzeit im Ausland befinden, mit Chartermaschinen zurückzuholen. Zur Begründung wurden "praktische Schwierigkeiten" angeführt, mit denen sie im Ausland konfrontiert seien. Die britische Zeitung "The Guardian" berichtet, dass chinesische Studenten in Italien angefeindet und aufgefordert worden seien, nicht mehr in den Unterricht zu kommen.



Die US-Regierung empfahl amerikanischen Staatsbürgern, von Reisen nach China abzusehen. Das Auswärtige Amt in Berlin warnte vor Besuchen der besonders betroffenen Provinz Hubei. Die Bundesregierung will nach Informationen der Deutschen Presseagentur noch heute ein Flugzeug schicken, um deutsche Staatsbürger aus der Region auszufliegen. In China haben sich nach offiziellen Angaben inzwischen fast 10.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 200 sind gestorben.

WHO ruft Gesundheitsnotstand aus

Die Weltgesundheitsorganisation rief den internationalen Gesundheitsnotstand aus. Damit sind die WHO-Mitglieder verpflichtet, ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Krankheit zu koordinieren. In einer ersten Reaktion auf diese Entscheidung erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking, China sei absolut zuversichtlich und in der Lage, den Kampf gegen die Epidemie zu gewinnen.

Bundesärztekammer: Viele Krankenhäuser nicht gut vorbereitet

Aus Sicht der Bundesärztekammer sind deutsche Krankenhäuser nicht ausreichend auf das neuartige Coronavirus vorbereitet. Die Pandemiebeauftragte der Organisation, Johna, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", ideal seien Einzelzimmer mit Vorschleuse. Davon gebe es aber aus Kostengründen nicht mehr sehr viele. Aus dem selben Grund seien auch sogenannte Einzelboxen auf Intensivstationen nicht mehr in ausreichender Zahl vorhanden. Diese würden bei dringendem Behandlungsbedarf benötigt.



Die Pandemiebeauftragte der Ärztekammer warnte jedoch vor Panik. Das bayerische Gesundheitsministerium hat einen fünften Krankheitsfall bestätigt. Auch hier handele es sich um einen Mitarbeiter eines Autozulieferers aus dem Kreis Starnberg. Die Bundesregierung plant, morgen Dutzende Deutsche aus der besonders betroffenen Stadt Wuhan auszufliegen.