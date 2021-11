Die Anschaffung mobiler Luftfilter an den Schulen kommt offenbar nicht voran.

Seit Ende August stehen in einem Fördertopf des Bundes 200 Millionen Euro dafür bereit. Bisher haben die Länder daraus jedoch keine Mittel abgerufen. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland mit. Anträge haben die Schulen jedoch gestellt. Im Bauministerium in Nordrhein-Westfalen liegen den Recherchen zufolge 96 Anträge vor, in Bayern 80. Für den inbau stationärer Luftfilteranlagen wurden dagegen gut 5.600 Anträge bewilligt. Sie haben ein Volumen von 812 Millionen Euro.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.