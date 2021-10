Das Robert-Koch-Institut steht wegen der fehlerhaften Impfquote weiter unter Druck.

Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Holetschek, sagte nach Beratungen mit seinen Länderkollegen, das RKI müsse zur nächsten Schalte der Minister einen detaillierten Bericht vorlegen. Man brauche Klarheit und Wahrheit in der Frage der Daten, betonte der CSU-Politiker. Bei der Datenerhebung müsse es deutliche Veränderungen geben. Am Wochenende hatten FDP und Grüne das Institut und seinen Chef Wieler massiv kritisiert.



Laut einer jüngst vorgelegten eigenen Auswertung des RKI sind die Corona-Impfungen in Deutschland wohl weiter als in der Meldestatistik erfasst. Es sei anzunehmen, dass unter Erwachsenen bereits bis zu 84 Prozent mindestens einmal und bis zu 80 Prozent vollständig geimpft seien, hieß es. Das entspräche jeweils einer um fünf Prozentpunkte höheren Impfquote.

