China hat zur Eindämmung der neuen Lungenkrankheit weitere Maßnahmen ergriffen. Die Behörden ordneten an, landesweit an Flughäfen, Bahnhöfen und Busstationen Fiebermessgeräte zu installieren. Bisher bezogen sich die Vorkehrungen vor allem auf die Provinz Hubei.

Außerdem lässt die Volksrepublik Pläne erstellen, wie Menschen, die sich mit dem Coronavirus aus Wuhan angesteckt haben, isoliert werden können. Inzwischen sind rund 56 Millionen Menschen in China von Reisebeschränkungen betroffen. In 18 Großstädten wurden Verkehrsverbindungen unterbrochen.



Das Coronavirus hat auch Europa erreicht. In Frankreich wurden drei Fälle bestätigt. Alle drei Personen hatten sich zuvor in China aufgehalten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums stehen sie unter Quarantäne.

Deutsche Krankenkassen: Risiko überschaubar

Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen hält das Risiko des Corona-Virus in Deutschland für überschaubar. Das Gesundheitswesen sei gut aufgestellt, sagte ein Sprecher den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Bundesregierung rät von nicht notwendigen Reisen in betroffene Gebiete ab

Das Auswärtige Amt in Berlin riet dazu, nicht notwendige Reisen in die betroffenen Gebiete Chinas zu verschieben. Zugleich hieß es, das Risiko in Wuhan - dem Schwerpunkt der Infektionen - werde als moderat eingeschätzt.