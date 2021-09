Unionskanzlerkandidat Laschet hält den Kompromiss der Großen Koalition zur Abfrage des Corona-Impfstatus von Beschäftigten für unzureichend.

Aus Gründen der Betriebssicherheit sollte es Arbeitgebern erlaubt sein, sich nach Impfungen in der Belegschaft zu erkundigen, sagte er der Funke Mediengruppe und fügte hinzu: natürlich unter der Voraussetzung, dass diese Informationen vertraulich blieben. Leider sei eine umfassende Regelung mit der SPD nicht machbar gewesen. Immerhin habe man erreicht, dass Arbeitgeber in besonders sensiblen Bereichen wie in Kitas, Schulen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ein Auskunftsrecht bekämen.



Darauf hatten sich CDU, CSU und SPD gestern geeinigt. Am Dienstag soll der entsprechende Gesetzentwurf vom Bundestag beschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.