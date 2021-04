Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat für Corona-Impfkampagnen mit Aufklärungsaktionen und mobilen Teams in sozialen Brennpunkten von Großstädten geworben.

Wo Menschen in beengten Wohnverhältnissen lebten, sei die Gefahr sich anzustecken größer als im großzügig angelegten Einfamilienhaus, sagte er bei einer Debatte im Landtag in Düsseldorf. Der CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat verwies dabei auf das Beispiel Köln, wo im Stadtteil Chorweiler die Inzidenz bei 500 und in Hahnwald dagegen bei 0 liege. Ähnlich äußerte sich Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Kommunen und Länder sollten Strategien entwickeln, um Menschen in Brennpunkten schneller und niederschwellig zu impfen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Der Krisenstab der Stadt Köln will sich morgen konkreter mit dem Thema befassen. Auch andere Städte setzen derzeit nach eigenen Angaben gezielt auf sozial benachteiligte Stadtviertel.

