Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat die Maskenpflicht im Unterricht für Schüler ab der fünften Klasse verteidigt.

Gerade in diesen Tagen müsse man besonders vorsichtig sein, sagte Laschet mit Verweis auf die zuletzt gestiegenen Corona-Infektionszahlen. In Nordrhein-Westfalen gilt mit dem morgigen Schulbeginn eine bis Ende des Monats August befristete Maskenpflicht im Unterricht an allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen. Grundschüler müssen während des Unterrichts keine Masken tragen. - Auch andere Bundesländer ordneten das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auf dem Schulgelände und auf den Fluren an, nicht aber im Unterricht.



Wie Mecklenburg-Vorpommern führt auch Nordrhein-Westfalen angesichts steigender Infektionszahlen höhere Bußgelder für Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen ein. In Berlin beschloss der Senat, dass die Ordnungsämter die Einhaltung der Corona-Verordnung stärker kontrollieren sollen als bisher.