Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet will mit den Karnevalsvereinen des Landes über ein mögliches Verbot von Veranstaltungen beraten.

Der CDU-Politiker sagte im WDR-Fernsehen, er gehe davon aus, dass es mit Blick auf coronabedingte Absagen von Karnevalssitzungen in zwei bis drei Wochen eine Einigung gebe. Allerdings sei Karneval auch ein Fest gegen die Obrigkeit. Wenn am 11.11. alle auf die Straße gingen und feierten, sei ein Verbot schwer durchzusetzen. Deshalb sei ein Konsens mit den Karnevalisten nötig, betonte Laschet. Er verwies auf die Absage von Schützenfesten in NRW. Die Vereine hätten die Landesregierung aufgefordert, die Veranstaltungen zu verbieten, damit sie nicht die Kosten für Festzelte und Verträge tragen müssen. Eine solche Forderung von Seiten der Vereine brauche man beim Karneval auch.



Einer repräsentativen Umfrage der Plattform YouGov zufolge befürworten zwei Drittel der Erwachsenen in Deutschland eine bundesweite Absage aller Karnevalsfeiern in der kommenden Saison wegen der Corona-Pandemie. In Westdeutschland mit den Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf, Aachen und Mainz sprachen sich anteilig noch mehr Befragte für eine Absage aus als in Ostdeutschland.