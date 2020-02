Bundesgesundheitsminister Spahn sieht Deutschland derzeit gut gerüstet gegen die neuartige Lungenkrankheit aus China.

Es sei gelungen, eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, sagte der CDU-Politiker in einer Aktuellen Stunde des Bundestags. Man habe damit Zeit gewonnen, um das Virus zu analysieren. Die eigentliche Unsicherheit entstehe dadurch, dass man nicht abschließend über die Ansteckungswege und Inkubationszeiten Bescheid wisse. Der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Spangenberg, mahnte eine bessere Versorgung mit Medikamenten an und forderte eine Meldepflicht für nicht verfügbare Arzneien. Die SPD-Abgeordnete Baehrens betonte, das Virus habe sich deswegen ausbreiten können, weil China zu Beginn der Epidemie zu wenig kommuniziert habe. Der FDP-Politiker Ullmann kritisierte, die Bundesregierung drohe bei der Aufklärung über das Coronavirus zu scheitern. Auch bei der internationalen Zusammenarbeit der globalen Gesundheit sei Deutschland nicht gut aufgestellt. Für die Linksfraktion erklärte der Abgeordnete Weinberg, das deutsche Gesundheitssystem müsse auf Pandemien besser vorbereitet sein. Die Grünen-Politikerin Schulz-Asche meinte hingegen, das System des Infektionsschutzes für die Bevölkerung in Deutschland habe sich weitgehend bewährt.