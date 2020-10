Der SPD-Politiker Lauterbach hat dem Präsidenten der Bundesärztekammer, Reinhardt, wegen widersprüchlicher Aussagen zum Nutzen von Alltagsmasken den Rücktritt nahegelegt.

Er bezeichnete die Wortwahl "Vermummungsgebot" als unentschuldbar für den ranghöchsten deutschen Ärztefunktionär. Sollte Reinhardt das nicht sofort zurücknehmen, sei das ein Rücktrittsgrund. Reinhardt könne nicht die Position der führenden Fachgesellschaften der deutschen Ärzteschaft und die aktuelle Studienlage öffentlich für falsch erklären. Als Amtsträger beschädige er die Arbeit seiner Kollegen.



Reinhardt hatte im ZDF gesagt, er sei von Alltagsmasken nicht überzeugt, weil es keine tatsächliche wissenschaftliche Evidenz darüber gebe, dass sie wirklich hilfreich seien. Später teilte die Ärztekammer-Spitze mit, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sei in bestimmten Situationen sinnvoll. Eine mechanische Reduktion der Aerosol-Verbreitung helfe, andere zu schützen.



Kritik kam auch von der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Die Vorsitzende Johna sagte, in der jetzigen Phase der Pandemie komme es darauf an, mit klaren Botschaften die Bevölkerung über den notwendigen Infektionsschutz aufzuklären. Zudem stünden Reinhardts Äußerungen im Widerspruch zur Studienlage.

