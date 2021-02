Der Deutsche Lehrerverband hat die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern zur Öffnung der Schulen kritisiert.

Präsident Meidinger sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, es müsse endlich Schluss sein mit den Alleingängen der Bundesländer beim Schulbetrieb. Ein unterschiedliches Vorgehen in den Ländern schwäche die Akzeptanz politischer Entscheidungen und verstärke die ohnehin große Verunsicherung von Eltern, Schülern und Lehrkräften. Schulöffnungen mit Präsenzunterricht im Wechselbetrieb dürften erst dann erfolgen, wenn in der jeweiligen Region die Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Wert von 50 liege, so Meidinger. Das sollte eine bundesweit einheitliche Regelung sein.



Laut den neuen Beschlüssen des Corona-Gipfels sollen die Länder in eigener Regie über die Öffnung von Schulen und Kitas entscheiden. Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen kündigten bereits eine schrittweitse Öffnung der Schulen ab dem 22. Februar an.



Angesichts anstehender Schulöffnungen beschlossen Bund und Länder zudem eine frühere Corona-Impfung für Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher zu prüfen. Dies wäre "ein Signal, dass uns Kitas und Schulen wichtig sind", sagte Merkel nach dem Bund-Länder-Gipfel. Es sei davon auszugehen, dass Lehrerinnen und Erziehern noch vor der Sommerpause die erste Impfung erhalten können. Um Kita- und Grundschulkräfte bei der Impfung vorzuziehen, müsste das Bundesgesundheitsministerium die Impfverordnung entsprechend ändern.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.