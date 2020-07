Die Zahl der Passagiere am Frankfurter Flughafen bleibt wegen der Corona-Krise auf niedrigem Niveau, steigt aber wieder leicht an.

In der vergangenen Woche zählte der Flughafenbetreiber Fraport rund 250.000 Fluggäste, wie der Konzern mitteilte. Das sind 83,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl aber um fast 80.000.



Viele Fluggesellschaften bieten seit Juni wieder mehr Flüge an, nachdem der Passagierverkehr seit Ende März weitgehend zusammengebrochen war. Seit dem 15. Juni hat das Auswärtige Amt die Reisewarnungen für die meisten Länder in Europa aufgehoben.