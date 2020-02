Vor dem Hintergrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus fordert der Gesundheitspolitiker der Linksfraktion im Bundestag, Kessler, die Privatisierung der Krankenhäuser rückgängig zu machen.

Dort rechne es sich derzeit nicht, die entsprechenden Vorhaltungen für Pandemien zu treffen, sagte Kessler im Deutschlandfunk(Audio-Link). Die Kliniken müssten wieder nach Bedarf finanziert werden, statt sich an den Gewinnen großer Konzerne zu orientieren. Kessler sprach sich zudem für eine bessere finanzielle Ausstattung des Gesundheitsdienstes und des Katastrophenschutzes aus. Der Linken-Politiker mahnte auch eine nachhaltigere öffentliche Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation an.

Einbußen für Fluggesellschaften

Als Folge der Coronavirus-Epidemie in China erwartet die Internationale Luftverkehrsvereinigung ICAO deutliche Umsatzeinbußen für die Fluggesellschaften. Man gehe weltweit von bis zu fünf Milliarden US-Dollar aus, teilte die UNO-Organisation in Montréal mit. 70 Airlines hätten angesichts des neuartigen Coronavirus alle Flüge von und nach China eingestellt und 50 weitere ihr Angebot zurückgefahren. Für das erste Quartal 2020 bedeute die Reduzierung des Flugverkehrs fast 20 Millionen Flugpassagiere weniger auf China-Flügen als erwartet, erklärte die ICAO. Die Auswirkungen auf die Luftfahrtbranche durch die derzeitige Coronavirus-Epidemie seien voraussichtlich größer als bei der Sars-Epidemie in den Jahren 2002 und 2003.