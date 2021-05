Die britischen Behördne haben eine positive Bilanz nach einer Reihe von Großveranstaltungen gezogen.

Diese dienten als Pilotprojekte für weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Nur 15 der rund 60.000 Teilnehmer seien anschließend positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium in London mit. Um im Sommer wieder Massenveranstaltungen zulassen zu können, hatte die Regierung im Mai neun Veranstaltungen mit größeren Teilnehmerzahlen genehmigt, bei denen keine Masken getragen und kein Abstand eingehalten werden mussten. Einzig der Nachweis eines negativen Corona-Tests vor dem Eintritt war Bedingung.



Zu den Pilotprojekten zählten drei Fußballspiele im Wembley-Stadion mit insgesamt 21.000 Fans, die Verleihung der Brit-Awards in der Londoner O2-Arena mit 4.000 Gästen, die Snooker-Weltmeisterschaft sowie mehrere Veranstaltungen in Liverpool, darunter eine Rave-Party mit 3.000 Teilnehmern. Anschließend mussten alle Teilnehmer erneut einen PCR-Test vornehmen. Die Zahl der Corona-Infizierten entsprach laut den Behörden in etwa der derzeitigen Infektionsrate von 22 pro 100.000 Menschen im Land.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 21.05.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 10.05.)

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 13.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 21.05.)

Test und Schutz

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 21.05)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 13.05.)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 13.05.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 19.5.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 15.05.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.