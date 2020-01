Wegen der Verbreitung des neuen Coronavirus streicht die Deutsche Lufthansa alle Flüge bis zum 9. Februar von und nach China. Wie das Unternehmen in Frankfurt am Main mitteilte, gilt dies auch für die Tochterfirmen Swiss und Austrian Airlines. Hongkong soll weiter wie geplant angeflogen werden.

Zuvor hatten bereits Fluggesellschaften wie etwa American Airlines oder British Airways ihre Verbindungen nach China gestrichen.



Die Bundeswehr wird in den nächsten Tagen deutsche Staatsbürger aus der chinesischen Provinz Hubei ausfliegen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes befinden sich rund 90 Deutsche in der Region. Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums sagte der "Bild"-Zeitung, man habe mit den hessischen Behörden entschieden, dass alle betroffenen Personen nach ihrer Landung auch ohne Krankheitssymptome für 14 Tage in einer Isolierstation untergebracht würden.



Auch andere Regierungen holen ihre Landsleute zurück.