Die Lufthansa verlängert ihren Flugstopp für das chinesische Festland.

Bisher hatte der Konzern die Verbindungen wegen der neuen Lungenkrankheit bis zum 9. Februar ausgesetzt. Nun teilt das Unternehmen mit, die Flüge nach Peking und Shanghai würden bis Ende des Monats gestrichen. Für alle weiteren Ziele auf dem chinesischen Festland gilt der Stopp bis zum 28. März. Die Verbindungen in die Sonderverwaltungszone Hongkong finden dagegen wie geplant statt.



Die Gesundheitsminister der G-7-Staaten erörtern am Nachmittag in einer Telefonkonferenz mögliche Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus.