Wegen der Corona-Epidemie erwägt die Lufthansa, bis zu 50 Prozent aller Flüge zu streichen.

Das Unternehmen teilte in Frankfurt mit, die Zahl der Buchungen sei drastisch gesunken. Die Pläne zur Streichung von Verbindungen würden auf die Lufthansa und sämtliche Tochtergesellschaften angewendet. Geprüft werde zudem, alle 14 Großraumflugzeuge vom Typ A380 vorübergehend außer Dienst zu stellen.



Das Auswärtige Amt erweiterte seine Reisehinweise für Italien. Abgeraten wird nun von nicht erforderlichen Reisen in die Regionen Lombardei, Emilia Romagna, Trentino-Südtirol sowie in die Provinz Südtirol. Gesundheitsminister Spahn rief am Rande eines Fachministertreffens in Brüssel die Bürger dazu auf, solche Risikogebiete zu meiden.



Das Robert-Koch-Institut meldete zuletzt insgesamt 639 bestätigte Infektionen mit Corona in Deutschland. Wieviele der Patienten schon wieder gesund sind, geht aus den Daten nicht hervor.