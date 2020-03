Die Luftwaffe soll mehrere Intensiv-Patienten aus Norditalien ausfliegen und nach Deutschland bringen.

Der Airbus A310 sei am Morgen in Köln gestartet und solle noch heute sechs schwer erkrankte Italiener in Bergamo abholen. Die Maschine verfügt über eine Sonderausstattung und gilt als die fliegende Intensivstation der Bundeswehr. Sie wird noch heute am militärischen Teil des Flughafens Köln-Bonn zurück erwartet. Die Erkrankten sollen dann zur Behandlung nach Bochum, Köln und Bonn gebracht werden.



Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer betonte, in Zeiten größter Not sei es selbstverständlich, dass Deutschland Italien helfe. Das ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität. Europa müsse zusammenhalten.