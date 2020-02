Frankreichs Präsident Macron hat vor einer rasanten Ausbreitung des Coronavirus gewarnt.

Beim Besuch eines Pariser Krankenhauses, wo in der vergangenen Nacht erstmals ein französischer Patient gestorben war, sagte Macron, es handele sich um eine Krise, man stehe vor einer Epidemie. Die Behörden würden auf die Ausbreitung der Virusinfektion so gut wie möglich reagieren.



In Japan bleiben die Schulen wegen des Coronavirus voraussichtlich bis Ende März geschlossen. Damit solle der Gesundheit und Sicherheit der Kinder Vorrang eingeräumt werden, sagte Ministerpräsident Abe bei einer Sitzung des Kristenstabs in Tokio.



Südkorea meldete einen deutlichen Anstieg auf 1.766 Erkrankungen. Im Iran starben nach jüngsten Angaben 26 Menschen an der Lungenerkrankung.