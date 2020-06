In Spanien werden schwerwiegende Vorwürfe gegen die Regionalregierung von Madrid im Umgang mit der Corona-Pandemie laut. Die Zeitung "infolibre" veröffentlichte ein Dokument, in dem angewiesen wird, Covid-19-Patienten aus Altenheimen nur dann in Krankenhäuser zu verlegen, wenn sie keine weiteren schweren Erkrankungen haben.

Regierungschefin Ayuso erklärte, es handele sich um einen Entwurf, der nie in Kraft getreten sei. Gegen Ayuso, ihren Gesundheitsminister sowie mehrere Altenheimleitungen haben 26 Familien Klage beim Obersten Gerichtshof Spaniens eingereicht.



In der Corona-Pandemie starben allein in Madrid rund 6.000 Heimbewohner. Bereits im März waren spanische Altenheime in die Schlagzeilen geraten. Damals fanden Soldaten bei Hilfseinsätzen Leichen von Senioren, deren Heime komplett verlassen waren.



Das Dokument können Sie hier einsehen (in spanischer Sprache).

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.