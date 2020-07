Frankreich führt ab der kommenden Woche eine Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen ein, die öffentlich zugänglich sind.

Es handele sich um eine präventive Maßnahme, sagte Regierungschef Castex in Paris. Angesichts der wieder steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen dringen Virologen auf eine sofortige Verschärfung der Maskenpflicht. Betroffen vom Anstieg sind etwa Feriengebiete in der Normandie und im Mittelmeerraum.



Bisher ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Frankreich nur in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. In Supermärkten und anderen Geschäften wird es lediglich empfohlen. Frankreich ist mit mehr als 30.000 Todesfällen eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder Europas.

