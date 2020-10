Zwischen den Regalen oder an der Kasse - in manchem Supermarkt wird es schon mal laut, wenn die Maskenpflicht verletzt wird. Aus Sicht der Gewerkschaft ver.di sind die Betreiber der Geschäfte hier gefordert. REWE bemerkt derzeit keine Eskalation in seinen Läden und verweist darauf, dass es sich um eine behördliche Anordnung handelt.

Bei Streitigkeiten über das Tragen von Corona-Schutzmasken in Geschäften sieht die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di die Unternehmen in der Verantwortung. Gewerkschaftsvertreterin Maren Ulbrich sagte dem Deutschlandfunk, es bestehe eine Fürsorgepflicht. Konflikte über den Mund-Nasen-Schutz dürften nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Die Unternehmen trügen die Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz und müssten entsprechende Rahmenbedingungen schaffen.

"Der Handel ist weiblich"

Eine besondere Situation gebe es im Textilverkauf. Viele Menschen weigerten sich, in der Umkleidekabine eine Maske zu tragen. Ulbrich betonte, bei den Berichten über Aggressivität in den Geschäften müsse bedacht werden, dass die meisten der Beschäftigten Frauen seien. "Der Handel ist weiblich", so die Gewerkschafterin wörtlich. An die Kunden appelliert sie, sie dürften ihren Frust und ihre Wut wegen der Corona-Maßnahmen nicht an der Verkäuferin oder einer Kassenkraft auslassen.

REWE: "Ein gewisses Klientel tut sich schwer"

Der Einzelhandelskonzern REWE beobachtet derzeit keine zunehmenden Konflikte in den mehr als 3.500 Märkten. Raimund Esser, Leiter der Unternehmenskommunikation des Unternehmens von REWE, sagte dem Deutschlandfunk, es gebe allerdings nach wie vor ein gewisses Klientel, das sich mit der Maskenpflicht schwertue. Kunden, die keinen Mundschutz trügen, führten zwangsläufig zu Irritationen, aber auch zu Beschwerden anderer Kunden und von Mitarbeitenden, die Angst vor einer Ansteckung hätten.

"Behördliche Anordnung für Gesundheitsschutz und Nahversorgung"

Esser betonte, bei der Maskenpflicht in Geschäften handele es sich um eine behördliche Anordnung, die dem Gesundheitsschutz und der Nahversorgung der Bevölkerung dienen solle. Letztlich hätten die Teams der REWE-Märkte da keinen Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum. Sie sähen sich in der Pflicht, die

Regelung restriktiv umzusetzen. Das eigenmächtige Einräumen von behördlich nicht vorgesehenen Ausnahmen für Einzelne könne zu Sanktionen bis hin zur Schließung eines Marktes führen, so der REWE-Sprecher.

