Mecklenburg-Vorpommern schränkt wegen der bundesweit hohen Corona-Infektionszahlen die Einreise weiter ein.

Wer aus einem anderen Bundesland kommt und dort einen Zweitwohnsitz hat, muss ihn bis spätestens Ende nächster Woche verlassen haben. Das gelte auch für Dauercamper, Kleingartenpächter oder Bootseigentümer, teilte die Landesregierung in Schwerin mit. Ohne schärfere Regeln werde es keinen Sommerurlaub in dem Küstenland geben können, sagte Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD. Seit November sind Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern geschlossen. Urlaubsaufenthalte und Tagesausflüge für Menschen aus anderen Bundesländern wurden bereits grundsätzlich untersagt.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.