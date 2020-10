Die Corona-Infektionszahlen an Schulen halten sich Medienberichten zufolge offenbar in einem beherrschbaren Rahmen.

Die Kultusministerien der Bundesländer sehen einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge die Befürchtungen von stark steigenden Infektionszahlen nicht bestätigt - auch nach der bundesweiten Öffnung der Schulen nach den Sommerferien. Bis jetzt konnten demnach durchschnittlich 98 Prozent aller Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen.



In Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Bayern haben sich seit dem Sommer etwa 4 von 10.000 Schülern mit dem Coronavirus infiziert. Etwas höher war die Infektionsrate in Berlin, dort waren es 7 von 10.000 Schülern. Unter den Lehrkräften war das Infektionsgeschehen ähnlich überschaubar. Auch die Quarantäne-Maßnahmen an den Schulen bewegten sich nach Angaben der Kultusministerien auf einem relativ niedrigen Niveau. Sachsen-Anhalt verzeichnete beispielsweise keinen einzigen Coronavirus-Fall an Schulen.



Ähnliche Beobachtungen gibt es nach Angaben der Landesregierungen für Kitas. Am Mittag wollen sich Bundesfamilienministerin Giffey und Bundesgesundheitsminister Spahn dazu äußern.

