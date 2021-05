Die Abrechnung von Schnelltests wird einer Medienrecherche zufolge derzeit unzureichend kontrolliert.

Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung legen nahe, dass von einigen Testzentren zu hohe Zahlen gemeldet und damit auch abgerechnet werden. Stichprobenartige Zählungen an einzelnen Einrichtugen hätten ergeben, dass die Zahl der tatsächlich durchgeführten Tests zum Teil nur ein Zehntel der an das Bundesland gemeldeten beträgt. Ein Betreiber gab an, die Zahlen in Absprache mit den Behörden von verschiedenen Zentren zusammengefasst zu melden. Die Behörden wiesen diese Darstellung allerdings zurück. Ein Betrug ist den Recherchen zufolge leicht möglich: Um die 18 Euro pro Test von der Kassenärztlichen Vereinigungen zu erhalten, müssen Belege zwar aufgehoben, aber nicht eingereicht werden. Gemeldet wird nur die tägliche Zahl der durchgeführten Tests. Den Recherchen zufolge fühlt sich keine Behörde dafür zuständig, die Belege zu kontrollieren.



Zuletzt hatten in Deutschland tausende Testzentren neu eröffnet, die Hürden dafür sind niedrig. Die Kassenärztlichen Vereinigungen bekommen das Geld ihrerseits aus der Steuerkasse erstattet.

