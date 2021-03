Der Direktor des Instituts für Infektionsmedizin der Universität Jena, Mathias Pletz, hat das Aussetzen von Impfungen mit "Astrazenca" in Dänemark kritisiert.

Blutgerinnsel, die vereinzelt nach der Verabreichung registriert worden seien, kämen bei schwerkranken Covid-19-Patienten sehr häufig vor, sagte er. Die Entscheidung in Dänemark verursache vermutlich mehr Schaden, als dass sie potenzielle Impfkomplikationen verhindere. Man wisse derzeit nicht einmal, ob es überhaupt Impfkomplikationen seien. Wegen des Aussetzens für zunächst zwei Wochen dürften nun mehr Menschen an Covid erkranken als ohne - gut fünf Prozent davon sicher schwer. Folglich könnten auch mehr Thrombosen entstehen.



Grund für die Entscheidung in Dänemark sind Berichte über einen Todesfall und schwere Erkrankungen durch Blutgerinnsel. Auch Norwegen und Island stoppten die Impfungen mit "Astrazeneca". Österreich zog jüngst eine bestimmte Charge des Vakzins sicherheitshalber aus dem Verkehr. Deutschland und Frankreich setzen die Impfungen mit "Astranzeneca" indes fort. Das Paul-Ehrlich-Institut in Langen teilte mit, der Nutzen überwiege die bekannten Risiken. Ähnlich äußerte sich die Europäische Arzneimittelagentur EMA.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.