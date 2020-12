Ungeachtet des derzeitigen Lockdowns bleibt die Lage auf den Intensivstationen extrem angespannt. Bis in den Januar hinein werde es eine "fortgesetzte Grenzsituation auf den Intensivstationen" geben, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Janssens. Besorgt zeigen sich die Intensivmediziner über mögliche Entwicklungen nach Weihnachten.

Die Zahlen auf den Intensivstationen würden weiter steigen und zwar "egal, wie gut der Lockdown funktioniert", betonte der Sprecher des Divi-Intensivregisters, Karagiannidis. Man rechne mit etwa 6.000 Patienten. Das sind etwa 1.000 Menschen mehr als momentan. Die Medizinerinnen und Mediziner hofften, dass die Zahlen nach diesem Anstieg dann aufgrund des derzeitigen Lockdowns wieder fallen, so Karagiannidis. Ganz sicher sei aber, dass die Intensivmedizin nochmal stärker belastet werde. Hintergrund ist, dass bei steigenden Corona-Infektionszahlen die Zahl der Corona-Patienten erst mit zeitlicher Verzögerung zunimmt.



Momentan gebe es aber keine Situation einer so genannten Triage, betonte Weber-Carstens von der Charité Berlin. Dies gelte auch für Sachsen, wo die Ansteckungszahlen derzeit besonders hoch sind. Von dort würden Patienten aber in andere Bundesländer verlegt. Unter Triage versteht man eine Priorisierung von Hilfeleistungen, etwa bei einem unerwartet hohen Aufkommen an Patienten. Ärztinnen müssen dann entscheiden, welcher Patient die notwendige Behandlung erhält. Bei Corona-Patienten müssten die Ärzte demnach etwa entscheiden, wer zunächst an ein Beatmungsgerät angeschlossen wird und wer nicht.

"Sehr hartes Weihnachtsfest für Pflegekräfte"

Die Intensivmediziner mahnten die Bevölkerung eindringlich, über Weihnachten die Kontakte so weit wie möglich zu begrenzen. Die Menschen sollten in dem geringsten Maß wie irgendwie möglich Weihnachten feiern, mahnte Janssens. Es werde ein "sehr hartes Weihnachtsfest" auch für die Pflegekräfte in den Kliniken. Janssens zeigte sich aber zugleich überzeugt, dass alle Corona-Patienten in Deutschland versorgt werden könnten.



Sein DIVI-Kollege Karagiannidis hob allerdings hervor, dass nicht jeder in seinem Wunschkrankenhaus behandelt werden könne. Manche Patienten müssten über viele Kilometer in andere Kliniken transportiert werden. Er bereitete die Bevölkerung zudem auf eine anhaltend angespannte Situation im gesamten Winter vor. Die nächsten drei bis vier Monate würden in den Krankenhäusern "extrem hart" sein. Er gehe davon aus, dass die Kliniken erst im Frühjahr von dem derzeit hohen Niveau herunterkämen.

Intensivpatienten aus Sachsen werden in anderem Bundesland behandelt

Von heute an werden Intensivpatienten aus Sachsen auch in Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern behandelt. Bis zu zehn Menschen will das Land aufnehmen und auf Krankenhäuser in Greifswald und Rostock verteilen. Sachsen hat im Landesvergleich mit einem Wert von über 400 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner. Deshalb haben mehrere Länder Unterstützung angeboten.

