Der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln, Dötsch, rechnet mit langen Prüfverfahren für Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche.

Im Deutschlandfunk sagte er, man werde sich sorgfältig anschauen müssen, ob es einen besonderen Nutzen für diese Altersgruppen gebe und ob es besondere Vorsichtsmaßnahmen aufgrund des jungen Alters brauche. Das werde eher länger dauern als bei Erwachsenen. Mit Impfungen für Zwölf- bis Fünfzehnjährige rechnet der Mediziner im Spätsommer. Impfungen für noch kleinere Kinder könnten seiner Einschätzung zufolge dann zum Beginn des kommenden Jahres zugelassen werden.



Die europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft derzeit in einem beschleunigten Verfahren die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren. Die Prüfung habe bereits begonnen, mit einer Entscheidung sei voraussichtlich im Juni zu rechnen, erklärte die Behörde mit Sitz in Amsterdam. Die beiden Pharmaunternehmen hatten am Freitag erklärt, ihr Antrag auf Zulassung stütze sich auf eine Studie mit mehr als 2.000 Heranwachsenden. Dabei habe sich gezeigt, dass das Impfmittel sicher und wirksam sei. Derzeit ist Biontech/Pfizer in der EU und in den USA erst für Menschen ab 16 Jahren zugelassen.

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Diese Nachricht wurde am 03.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.