Mehrere Staaten verschärfen im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ihre Maßnahmen.

In Italien ist die Zahl der Infizierten nach offiziellen Angaben auf mehr als 100 gestiegen. Die italienische Regierung hatte angekündigt, die am stärksten betroffenen Orte im Norden des Landes abzuriegeln. Das Betreten und Verlassen sei verboten, sagte Regierungschef Conte.



Im Iran wurden Dutzende Menschen positiv getestet. In mehreren Städten wurden Schulen und Universitäten geschlossen. Auch Theater- und Konzertveranstaltungen sowie Fußballspiele wurden abgesagt.



In Südkorea hat Präsident Moon Jae die höchste Krankheitswarnstufe ausgerufen. Mittlerweile werden dort mehr als 600 Infizierte gezählt; in keinem anderen Staat außerhalb Chinas gibt es mehr registrierte Fälle. In Festland-China selbst melden die Behörden rund 77.000 Infektionen.