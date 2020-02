Mehrere Staaten verschärfen im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ihre Maßnahmen. Die italienische Stadt Venedig erwägt aufgrund der Ansteckungsgefahr, ihren weltberühmten Karneval abzubrechen.

Die Feste und Umzüge in Venedig gehören zu den größten und berühmtesten Karnevalsveranstaltungen weltweit. Die Feierlichkeiten haben vor einer Woche begonnen und dauern traditionell bis zum Dienstag. Der Regionalpräsident von Venetien, Zaia, erklärte, zu nötigen "drastischen Maßnahmen" gehöre auch die Absage des Karnevals. Welche Veranstaltungen er konkret meinte und ob die Absage schon beschlossen ist, blieb offen.

Betroffene Orte abgeriegelt

Die Zahl der Patienten ist in der nordöstlichen Region ist auf 19 gestiegen. Unter ihnen sind zwei ältere Personen, die in Venedig ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Insgesamt liegt die der Infektionen in Italien mittlerweile bei über 130 - das sind mehr als in jedem anderen europäischen Land. Die meisten Erkrankungen verlaufen mild, in Italien gab es bislang zwei Todesopfer.



Die Regierung in Rom hatte zuletzt angekündigt, die von dem Virus am stärksten betroffenen Orte im Norden des Landes abzuriegeln. Das Betreten und Verlassen sei verboten, sagte Regierungschef Conte. Die Regelung gilt für mehrere zehntausend Menschen, vor allem in der Stadt Codogno.

Höchste Warnstufe in Südkorea

In Südkorea hat Präsident Moon Jae die höchste Krankheitswarnstufe ausgerufen. Mittlerweile werden dort mehr als 600 Infizierte gezählt; in keinem anderen Staat außerhalb Chinas gibt es mehr registrierte Fälle. In Festland-China selbst melden die Behörden rund 77.000 Infektionen.



Auch im Iran wurden Dutzende Menschen positiv getestet. In mehreren Städten wurden Schulen und Universitäten geschlossen. Auch Theater- und Konzertveranstaltungen sowie Fußballspiele wurden abgesagt.