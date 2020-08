Die Zahl der täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat die Schwelle von 2.000 überschritten. Das RKI verweist auf viele Corona-Fälle unter Reisenden. Die Bundesregierung will deshalb die Registrierung von Rückkehrern aus Risikogebieten verbessern.

Binnen 24 Stunden haben die Gesundheitsämter 2.034 neue Corona-Fälle an das Robert Koch-Institut übermittelt (Stand: Samstagfrüh). Die Behörde beobachtet nach eigenen Angaben bundesweit eine große Anzahl kleinerer Ausbruchsgeschehen, die beispielsweise mit größeren Feiern im Familien- und Freundeskreis in Verbindung stünden. Zu einem großen Anteil werden Corona-Infektionen zudem unter Reiserückkehrern festgestellt, besonders in jüngeren Altersgruppen.



Die registrierten Neuinfektionen haben damit den höchsten Wert seit Ende April erreicht. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Zahl der Tests im August noch einmal deutlich gestiegen ist. Nach RKI-Daten waren es in der vergangenen Woche 875.000. Zwei Wochen zuvor wurden 578.000 Tests ausgewertet, im April hatte ihre Zahl erst bei 364.000 gelegen. Das RKI betonte zuletzt aber auch, der Anstieg der Testungen könne die steigenden Fallzahlen allein nicht erklären.



Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 232.082 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9.267. Schätzungen zufolge haben etwa 206.600 Menschen die Infektion überstanden. Damit gibt es rein rechnerisch derzeit etwa 16.200 bekannte aktive Fälle in Deutschland.

"Zettelwirtschaft" bei Tests von Reisenden

Angesichts der steigenden Infektionszahlen erwägt die Bundesregierung, die Abwicklung von Tests zu beschleunigen. Nach Informationen des Wirtschaftsmagazins "Business Insider" sollen Rückkehrer aus Risikogebieten künftig digital registriert werden. Bisher erfolgt die Erfassung der Daten über Papierformulare, die zunächst sortiert und dann an die am Wohnort zuständigen Gesundheitsämter verschickt werden.



Der FDP-Obmann im Gesundheitsausschuss des Bundestages, Ullmann, kritisierte im Deutschlandfunk (Audio-Link) die - so wörtlich - "Zettelwirtschaft". Die Maßnahmen an sich seien sinnvoll, die Durchführung hingegen erfolge "katastrophal". Eine Digitalisierung der Abläufe könne Abhilfe schaffen.

Wo sich Menschen anstecken

Die Orte mit den meisten Corona-Übertragungen sind laut einer Untersuchung des Robert Koch-Instituts Privathaushalte und Pflegeheime. Wie das RKI mitteilte (pdf-Datei), gibt es bei einer Infektion zu Hause im Durchschnitt 3,2 Infizierte. Diese Zahl sei zwar nicht hoch, dafür kämen aber Übertragungen im familiären und häuslichen Umfeld offensichtlich sehr häufig vor. In Alten- und Pflegeheimen steckten sich den Angaben zufolge bei einem Ausbruch im Schnitt fast 19 Personen an.



Schulen spielen der RKI-Untersuchung zufolge derzeit nur eine untergeordnete Rolle. Gleiches gelte für Restaurants, Hotels oder Büros. Ausbrüche in der Bahn ließen sich nur schwer ermitteln, da die Identität eines Kontaktes kaum nachvollziehbar sei.



Für die Frage, wie man das Infektionsgeschehen am besten zurückdrängen kann, helfen diese Informationen allerdings nur bedingt. Denn Ansteckungen innerhalb der Kernfamilie lassen sich kaum vehindern. Um Infektionsketten zu durchbrechen, muss man also an anderer Stelle ansetzen. So heißt es in der RKI-Studie, die " mögliche Unterbrechung von Infektionsketten zwischen privaten Haushalten sollte ein Fokus sein" - also nicht innerhalb des einzelnen Haushalts. Darüber hinaus empfehlen die Autorinnen und Autoren unter anderem die bekannten Masken- und Abstandsregeln sowie ein verantwortungsvolles Verhalten junger Menschen.

