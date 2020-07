Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA hat einen weiteren Rekordwert erreicht.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden in den vergangenen 24 Stunden mehr als 67.300 neue Ansteckungen registriert. Damit haben sich in den USA bereits fast 3,5 Millionen Menschen infiziert. - Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus Gestorbenen stieg auf 137.200.