Die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus ist in China auf mehr als 72.000 gestiegen.

Das teilte die Gesundheitskommission in Peking mit. Zudem seien 98 weitere Tote zu beklagen. An der Covid-19 genannten Lungenkrankheit sind damit schon mehr als 1.800 Menschen gestorben.



Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wurde die internationale Automesse in Peking verschoben. Sie sollte vom 21. bis 30. April in der chinesischen Hauptstadt stattfinden. Wann die Messe nachgeholt wird, blieb offen.



Auch auf dem Kreuzfahrtschiff "Westerdam" in Kambodscha gab es Infektionen mit dem Coronavirus. Laut Reederei waren 57 Deutsche an Bord registriert. Der Deutschen Presse-Agentur zufolge traten einige bereits die Heimreise an, andere müssen noch auf dem Schiff bleiben.