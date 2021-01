In Deutschland ist die Gefahr, trotz Erwerbsarbeit arm zu sein, leicht gesunken.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren im Jahr 2019 - und damit vor der Corona-Krise - gut drei Millionen Erwerbstätige von Armut bedroht. Dies entspreche acht Prozent der Erwerbstätigen über 18 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Armutsgefährdung damit um gut einen Prozentpunkt gesunken, hieß es. Als armutsgefährdet gilt, wer mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens auskommen muss. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind in der Statistik noch nicht abgebildet.



Zuvor hatte die Bundesagentur für Arbeit erklärt, sie befürchte in der Coronakrise einen dauerhaften Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Diese habe sich innerhalb eines Jahres um rund ein Drittel erhöht, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Scheele, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In Deutschland gebe es derzeit mehr als 900.000 Langzeitarbeitslose. Als langzeitarbeitslos zählen Menschen, die länger als ein Jahr auf Stellensuche sind.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.