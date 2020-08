In Afrika sind inzwischen mehr als eine Million Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden.

Das ergab eine auf Behördenangaben basierende Statistik der Nachrichtenagentur AFP. Die meisten dokumentierten Fälle auf dem Kontinent gab es bisher in Südafrika mit etwa 538.000 Infektionen. Ebenfalls stark betroffen sind Ägypten mit 95.000 und Nigeria mit knapp 45.000 Ansteckungen. Da in Afrika vergleichsweise wenig getestet wird, dürften die tatsächlichen Zahlen höher sein.



Im mittelamerikanischen Mexiko sind mittlerweile mehr als 50.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Nur in den USA und in Brasilien gab es bisher mehr Tote. Die Zahl der Infektionen gab das Gesundheitsministerium in Mexiko-Stadt mit mehr als 462.000 an.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 06.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist (Stand: 17.07.)

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 01.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern? (Stand: 04.08.)

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen (Stand: 01.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 02.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 06.08.)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 18.07.)

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht (Stand: 01.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 05.08.)

Test und Schutz

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 06.08.)

+ Impfung: So weit ist die Forschung (Stand: 01.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 11.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.