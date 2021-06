Wegen der neuerlichen Ausbreitung des Coronavirus sind in Australien inzwischen mehr als zehn Millionen Menschen im Lockdown - das entspricht über einem Drittel der Bevölkerung.

Neben Sydney und Darwin gelten seit heute auch in Brisbane und Perth strenge Vorschriften. Für den neuen Anstieg bei den Infektionen werden die Delta-Variante und Einreisende aus Übersee verantwortlich gemacht.

Die neuen Beschränkungen sollen in Brisbane zunächst drei Tage lang gelten, in Perth vier Tage.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.