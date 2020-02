Wegen des neuen Coronavirus bekommt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zunehmend Hinweise von Menschen mit asiatischer Herkunft.

Man erlebe gerade, dass Personen pauschal wegen ihres Aussehens oder ihrer Herkunft ausgegrenzt und benachteiligt würden, sagte der kommissarische Leiter Franke in Berlin. In den vergangenen Tagen hätten sich 19 Betroffene an die Einrichtung gewandt und ihre Erfahrungen geschildert. So habe zum Beispiel eine Arztpraxis einem Patienten chinesischer Herkunft eine Behandlung verweigert.



Der Bundestag in Berlin befasst sich am Nachmittag in einer Aktuellen Stunde mit Maßnahmen gegen das Coronavirus. In Bayern wurden zwei weitere Infektionen nachgewiesen. In Deutschland stieg die Zahl der Erkrankten damit auf 16.



Unterdessen teilte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mit, dass weiterhin keiner der 122 in einer Kaserne in Germersheim isolierten China-Rückkehrer mit dem Coronavirus infiziert ist. Dies habe ein neuer Test ergeben.