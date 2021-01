Mehrere SPD-geführte Bundesländer fordern wegen der schleppend angelaufenen Impfkampagne ein Treffen zwischen Bund, Ländern und Wirtschaftsvertretern. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", überall in Deutschland stünden Impfstraßen weitgehend leer, da zugesagte Impfstoffe nicht wie versprochen geliefert worden seien.

Es müssten daher auf einem Impfgipfel verbindliche Absprachen getroffen werden. Zuvor hatte sich auch Brandenburgs Regierungschef Woidke für ein derartiges Treffen ausgesprochen. Die Verschiebung von Impfterminen sorge in der Bevölkerung für große Verunsicherung, hieß es weiter. Berlins Regierender Bügermeister Müller erklärte, man könne viel mehr Menschen impfen, wenn genügend Vakzin vorhanden wäre.



In einer Videokonferenz sprechen zur Stunde Vertreter der Europäischen Kommission mit Verantwortlichen des Pharmaunternehmens Astrazeneca. Der internationale Konzern hatte in den vergangenen Tagen angekündigt, dass es zu Lieferverzögerungen beim Coronavirus-Impfstoff kommen werde.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.