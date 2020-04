In mehreren Bundesländern sind Klagen gegen verhängte Beschränkungen zurückgewiesen worden.

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht bestätigte im Eilverfahren die Schließung von Einzelhandelsgeschäften, die nicht der Grundversorgung der Bevölkerung dienen. Die Regelung des Landes sei "wohl rechtmäßig" und habe mit dem Infektionsschutzgesetz des Bundes eine hinreichende gesetzliche Grundlage. Eine Klage am nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshof gegen die Kontaktbeschränkungen scheiterte an formalen Gründen.



Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg teilte mit, die Besuchs-Beschränkungen in Pflegeheimen seien vom Infektionsschutzgesetz gedeckt und mit dem Grundgesetz vereinbar. Mit dem Verbot von Gottesdiensten befasste sich das Verwaltungsgericht in Leipzig. Es entschied, dass die Regelung zur Bekämpfung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus "notwendig, angemessen und verhältnismäßig" und damit nicht zu beanstanden sei. Mit Klagen gegen die Gottesdienstverbote müssen sich auch Gerichte in Berlin, Bayern und Hessen beschäftigen.