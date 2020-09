Bundeskanzlerin Merkel hat sich besorgt über die steigenden Zahlen der Corona-Infektionen in Deutschland geäußert.

Wenn sich diese wöchentlich so weiterentwickeln würden wie bisher, könnte es zu Weihnachten 19.200 Neuinfektionen am Tag geben, sagte Merkel nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums. Bei der Eindämmung des Infektionsgeschehens müssten Prioritäten gesetzt werden. Die Wirtschaft müsse am Laufen gehalten werden, Schulen und Kitas offen bleiben.

Morgen will die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen beraten. Bayerns Regierungschef Söder schlug eine bundesweite "Corona-Warnampel" vor. Für den Winter sei ein verbindliches, verhältnismäßiges und verlässliches Regelwerk nötig, sagte der CSU-Vorsitzende der "Süddeutschen Zeitung".



Die Gesundheitsämter übermittelten dem Robert Koch-Institut 1.192 neue Coronavirus-Infektionen. Wegen der verzögerten Meldungen am Wochenende ist die Zahl aber nur bedingt aussagekräftig. Die Zahl der Menschen in Deutschland, deren Tod mit dem Virus in Verbindung steht, stieg um drei auf 9.460.

