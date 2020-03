Bundeskanzlerin Merkel hat die Bevölkerung wegen der Ausbreitung des Coronavirus aufgefordert, wo immer möglich auf Sozialkontakte zu verzichten. Nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin, sagte Merkel am Abend, auch nicht notwendige Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern sollten abgesagt werden.

Auch die vorübergehende Schließung von Kindergärten und Schulen sei eine Option. Die Ausbreitung des Virus werde voraussichtlich vor keiner Region haltmachen. Merkel kündigte zudem weitere umfassende Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft in der Corona-Krise an. Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz würden dazu Maßnahmen vorlegen, erklärte sie.



Der Bundestag will heute im Schnellverfahren über die vom Kabinett beschlossene Ausweitung des Kurzarbeitergeldes entscheiden. Damit sollen die Folgen des Coronavirus für den Arbeitsmarkt abgefedert werden. Merkel berät heute Abend mit Spitzenverbänden der Wirtschaft und mit Gewerkschaften über Maßnahmen zur Bewältigung der Krise. Außerdem gibt es Gespräche der Bundesregierung mit Banken und Sparkassen.