Die bisherige Priorisierung bei den Corona-Impfungen in Deutschland soll spätestens im Juni aufgehoben werden. Dies kündigte Bundeskanzlerin Merkel in Berlin nach Beratungen mit den Regierungschefs der Länder an. Das heiße nicht, das dann jeder sofort geimpft werden könne, fügte die CDU-Politikerin hinzu.

Aber jeder könne sich dann um einen Impftermin bemühen, und diese würden dann "nach Maßgabe der Versorgung" auch gegeben. Die Kanzlerin bekräftigte ihre Zusage, dass bis zum Ende des Sommers jedem Deutschen ein Impfangebot gemacht werden könne.



Bei den Beratungen ging es auch um die Frage, welche Auflagen noch für Geimpfte, Genesene und Getestete gelten sollen. Der bayerische Ministerpräsident Söder sprach von einer sehr kontroversen Debatte. Für ihn aber sei klar, dass eine Person nach der Zweitimpfung nicht gleich behandelt werden dürfe wie eine nicht geimpfte Person. Dann müsse es mehr Möglichkeiten geben.

Laschet sieht Licht am Ende des Tunnels

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Vorsitzende Laschet äußerte sich vorsichtig optimistisch zum weiteren Verlauf der Corona-Pandemie. Das Licht am Ende des Tunnels werde heller, sagte Laschet nach den Beratungen. Dies sei etwas, worauf viele, viele Wochen hingearbeitet worden sei. Laschet nannte es "sachgerecht", wie nun geplant im Juni die Priorisierung bei den Impfungen aufzugeben. Dann könnten auch viele derjenigen geimpft werden, die in den vergangenen Monaten große Opfer gebracht haben. Dabei nannte Laschet etwa Verkäufer in Supermärkten, die sich einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt hätten.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.