Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder beraten früher als bisher geplant mit Bundeskanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Die nächste Bund-Länder-Runde werde am 10. August per Videoschalte stattfinden, teilte Berlins Regierender Bürgermeister Müller als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz mit.

Er hatte zuvor auf die steigende Zahl der Neuinfektionen verwiesen und ebenso wie andere Länderchefs ein zügiges Handeln angemahnt. Müller sagte, der Korridor, um der aktuellen Entwicklung noch wirksam entgegen zu wirken, werde enger. Ursprünglich war die nächste Konferenz für Ende August geplant.



Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist zuletzt weiter gestiegen. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts aktuell bei 14,5. Am Vortag betrug der Wert 14,3 und vor einer Woche 10,9. Die Gesundheitsämter meldeten innerhalb eines Tages mehr als 1.500 neue Ansteckungen. 38 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt wurden bisher 91.565 Corona-Tote registriert.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.