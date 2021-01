Bundeskanzlerin Merkel berät heute mit den Ministerpräsidenten der Länder über Verbesserungen bei den Impfungen gegen Covid-19.

An der Videokonferenz sollen auch mehrere Bundesminister, Vertreter der Impfstoffhersteller sowie der EU-Kommission teilnehmen. Mehrere Ministerpräsidenten forderten im Vorfeld Klarheit über Menge und Zeitpunkt der Lieferungen von Impfstoffen. Berlins Regierender Bürgermeister Müller sprach sich in einem Brief an Merkel für einen nationalen Impfplan aus. Zudem sei es von entscheidender Bedeutung, dass alle verfügbaren Produktionskapazitäten genutzt würden, schrieb Müller. Bayerns Ministerpräsident Söder forderte einen verlässlichen Lieferplan der Hersteller. Die Menschen seien völlig verunsichert, sagte der CSU-Politiker der Augsburger Allgemeinen.



Die Impfungen in Deutschland und der EU wurden in den ersten Wochen von Lieferschwierigkeiten einzelner Hersteller, Problemen bei der Terminvergabe und Unmut über fehlenden Impfstoff begleitet.

