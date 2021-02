Das Bundesgesundheitsministerium rechnet damit, dass im Laufe des Jahres immer mehr Corona-Impfstoff nach Deutschland geliefert wird.

Im ersten Quartal sollen es mehr als 18 Millionen Impfdosen sein, im zweiten bereits mehr als vier Mal so viele. Bis Ende des Jahres geht das Ministerium davon aus, dass die verschiedenen Impfstoff-Hersteller insgesamt über 320 Millionen Dosen allein nach Deutschland geliefert haben. Damit könnte jeder Bundesbürger vier Mal geimpft werden. Eine zweimalige Impfung ist nach Angaben der Hersteller notwendig, um weitgehend gegen das Coronavirus geschützt zu sein.



Die Schätzung des Gesundheitsministeriums beruht auf Vertragsvereinbarungen mit der Pharmaindustrie und auf voraussichtlichen Zulassungsterminen einiger Impfstoffe. Zur Stunde beraten Bund und Länder mit Vertretern der Pharmahersteller per Videokonferenz über die Anlaufschwierigkeiten der Impfungen in Deutschland und mögliche Lösungen.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.