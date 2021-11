Der moralische Druck der Politik auf ungeimpfte Pflegekräfte wächst angesichts weiterer Corona-Toter in Pflegeheimen. Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die Todesfälle seien "erschütternd". Gesundheitsminister Spahn sieht für die Pflegerinnen und Pfleger eine "moralische Pflicht" zur Impfung.

Seibert meinte, dass ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeheimen ohne tagesaktuellen Corona-Test in Kontakt mit Heimbewohnern seien, "das kann man ja im Grunde kaum verstehen". Er betonte, jeder müsse in seinem Verantwortungsbereich alles tun, damit sich in den Einrichtungen Tragödien wie im vergangenen Jahr nicht wiederholten.

Spahn für Impfungen, aber gegen Impfpflicht

Bundesgesundheitsminister Spahn meinte, er sehe für Beschäftigte in der Pflege eine "moralische Pflicht" zur Impfung gegen das Coronavirus. Der CDU-Politiker äußerte allerdings Skepsis bezüglich einer gesetzlichen Impfpflicht für diesen Bereich. Er habe die Sorge, dass gerade in Regionen mit geringen Impfquoten sich die Pflegekräfte selbst im Falle einer Verpflichtung nicht impfen lassen würden. "Wenn 50 Prozent des Pflegepersonals sagt, dann bin ich hier weg, dann haben wir ein Problem".

"Verpflichtende Testkonzepte für Pflegeheime"

Spahn sprach sich aber für verpflichtende Testkonzepte für Pflegeheime unabhängig vom Impfstatus aus - diese sollten auch für geimpftes und genesenes Personal sowie für die Besucherinnen und Besucher gelten. Er werde bei der Gesundheitsministerkonferenz morgen und am Freitag in Lindau dafür werben. "Ich möchte das Sterben in den Pflegeheimen nicht noch einmal erleben müssen wie im letzten Winter".

Todesopfer in Schorfheim und Salzwedel

Bei einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim im brandenburgischen Schorfheide waren zuletzt elf Bewohnerinnen und Bewohner gestorben. Medienberichten zufolge soll nur die Hälfte des dortigen Pflegepersonals geimpft sein. Im Altmarkkreis Salzwedel sind inzwischen vier Bewohner eines Altenheimes im Zusammenhang mit einem Corona-Ausbruch gestorben. Darunter seien zwei ältere Frauen gewesen, die nicht geimpft waren, teilte ein Sprecher des Gesundheitsamts mit. Insgesamt hätten sich im Heim 38 Personen mit Covid-19 infiziert. Darunter seien 29 Bewohner gewesen, von denen sechs ungeimpft seien und neun Mitarbeiter, von denen vier keinen ausreichenden Impfschutz hätten, hieß es weiter. Die Impfquote bei den Pflegekräften in dem Heim soll ähnlich niedrig sein wie in Schorfheide.



Einige Bundesländer wie Brandenburg verschärfen aktuell die Testpflichten für das Personal von Pflegeheimen und Kliniken, andere wie Baden-Württemberg praktizieren das schon seit einiger Zeit.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.