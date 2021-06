In der russischen Hauptstadt Moskau treten heute wegen des Anstiegs der Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus verschärfte Schutzbestimmungen in Kraft.

Unternehmen müssen die Anzahl ihrer Mitarbeiter in Büros um 30 Prozent reduzieren. Geimpfte sind davon ausgenommen. Arbeitnehmer über 65 Jahre sowie solche mit Vorerkrankungen müssen von zu Hause aus arbeiten. Die Stadt führt zudem einen "Anti-Covid-Pass", der nur Geimpften, Genesenen oder Getesteten den Zutritt etwa zu Restaurants erlaubt. In Moskau werden nach Angaben von Bürgermeister Sobjanin derzeit täglich fast 2.000 Infizierte in die Krankenhäuser eingeliefert. Gestern vermeldeten die Behörden 144 Todesopfer innerhalb von 24 Stunden - das ist die höchste Zahl in einer russischen Stadt seit Beginn der Pandemie.



Auch in Südafrika werden wegen der Delta-Variante die Corona-Schutzmaßnahmen verschärft. Man habe mit einem massiven Wiederanstieg der Neuinfektionen zu kämpfen, sagte Präsident Ramaphosa. Die Krankenhäuser hätten ihre Kapazitätsgrenzen erreicht.

