In Großbritannien ist erstmals eine Variante des Coronavirus nachgewiesen worden, die zuerst in der brasilianischen Stadt Manaus entdeckt worden war.

Drei Fälle seien in England und drei weitere in Schottland bestätigt worden, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Großbritannien gilt einer Einstufung des Robert Koch-Instituts zufolge bereits seit Mitte Januar als Virusvariantengebiet, nachdem dort eine besonders ansteckende Mutation nachgewiesen worden war.



Ab Dienstag wird auch das französische Département Moselle in diese Kategorie eingestuft. Dort hatte sich eine zuerst in Südafrika nachgewiesene Virus-Variante ausgebreitet. Das Département grenzt an das Saarland und Rheinland-Pfalz. In Europa gelten außerdem bereits Tschechien, die Slowakei, Irland, Portugal und Teile des österreichischen Bundeslands Tirols als Virusvariantengebiete. Bei der Einreise aus diesen Ländern gelten besonders strenge Vorkehrungen.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.